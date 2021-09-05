Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа

Пользователи сети уличили Ани Лорак в фотошопе на снимке с Киркоровым

Пользователи сети уличили певицу Ани Лорак в использовании фотошопа на снимке с российским артистом Филиппом Киркоровым.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

«Филипп спалил всю контору. Хотя и так всегда было понятно, что она себя фотошопит», «Найти десять отличий?», «Найди десять килограмм отличий», «До ужина и после», — отметили подписчики. Других пользователей поразил внешний вид Киркорова: «Киркоров прекрасен», «Главное, что Киркоров огонь».

Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

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