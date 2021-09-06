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    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)

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    25-летняя модель Орин Джули&nbsp; - Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    25-летняя модель Орин Джули 
    instagram.com/orin_julie/

    Девушка занимается спортом 6 дней в неделю

    25-летняя Орин Джули прославилась в интернете благодаря эффектным фото. Известная как «Королева пушек», девушка служила в израильской армии, а с недавних пор занялась модельной карьерой.

    Своими успехами блогерша делится в Instagram, который насчитывает 620 000 подписчиков. Орин обожает откровенные фотосессии с оружием и военной формой.

    С первых дней призыва, 18-летняя девушка влюбилась в оружие и поняла, что это увлечение на всю жизнь. Однако ее сразу направили заниматься скучными офисными обязанностями. Израильтянке пришлось приложить не мало усилий, чтобы доказать, что она сможет достойно выстоять на поле боя.

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    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)
    instagram.com/orin_julie/

    Орин Джули рассказывает, что занимается спортом 6 дней в неделю, чтобы держать тело в форме. Такая целеустремленность в сочетании с соблазнительными формами и принесла модели мировую известность. Ее фотосессии в откровенной спортивной или военной одежде собирают тысячи восторженных комментариев.

    «Спорт всегда был частью моей жизни, но я начала серьезно заниматься только в армии. Я работала в поисково-спасательном подразделении, поэтому мы должны были постоянно тренироваться и учиться новому», – говорит Орин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)