Королева пушек. Девушка бросила карьеру в израильской армии и стала знаменитой моделью (фото)

Девушка занимается спортом 6 дней в неделю

25-летняя Орин Джули прославилась в интернете благодаря эффектным фото. Известная как «Королева пушек», девушка служила в израильской армии, а с недавних пор занялась модельной карьерой.

Своими успехами блогерша делится в Instagram, который насчитывает 620 000 подписчиков. Орин обожает откровенные фотосессии с оружием и военной формой.

С первых дней призыва, 18-летняя девушка влюбилась в оружие и поняла, что это увлечение на всю жизнь. Однако ее сразу направили заниматься скучными офисными обязанностями. Израильтянке пришлось приложить не мало усилий, чтобы доказать, что она сможет достойно выстоять на поле боя.

Орин Джули рассказывает, что занимается спортом 6 дней в неделю, чтобы держать тело в форме. Такая целеустремленность в сочетании с соблазнительными формами и принесла модели мировую известность. Ее фотосессии в откровенной спортивной или военной одежде собирают тысячи восторженных комментариев.

«Спорт всегда был частью моей жизни, но я начала серьезно заниматься только в армии. Я работала в поисково-спасательном подразделении, поэтому мы должны были постоянно тренироваться и учиться новому», – говорит Орин.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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