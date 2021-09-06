Пародия на ABBA. Потап показал фото с «новым составом» легендарной группы

Поклонники позитивно отреагировали на пародию легендарной шведской группы

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) показал пародию на легендарную шведскую группу ABBA. Артист опубликовал снимок с «новым составом» коллектива: Дорофеевой, Каменских и Позитовом.

Соответствующий кадр артист опубликовал на своей странице в Instagram. В кадре предстали украинские звезды в обличии участников группы ABBA. Так, Потап превратился в музыканта Бенни Андерссона, Каменских – в Анни-Фрид Лингстад, Дорофеева – в Агнету Фельтског и Позитив – в Бьорна Ульвеуса.

На снимке видно, что Дорофеева и Каменских позировали в белоснежных платьях с соответствующим макияжем и париками, а Потап и Позитив примерили на себя классические костюмы 70-х годов.

instagram.com/realpotap/

Поклонники позитивно отреагировали на пародию легендарной шведской группы ABBA в исполнении украинских знаменитостей. Они засыпали звезд комплиментами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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