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    Пародия на ABBA. Потап показал фото с «новым составом» легендарной группы

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    Украинский продюсер и исполнитель Потап - Пародия на ABBA. Потап показал фото с «новым составом» легендарной группы
    Украинский продюсер и исполнитель Потап
    instagram.com/realpotap

    Поклонники позитивно отреагировали на пародию легендарной шведской группы

    Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) показал пародию на легендарную шведскую группу ABBA. Артист опубликовал снимок с «новым составом» коллектива: Дорофеевой, Каменских и Позитовом.

    Соответствующий кадр артист опубликовал на своей странице в Instagram. В кадре предстали украинские звезды в обличии участников группы ABBA. Так, Потап превратился в музыканта Бенни Андерссона, Каменских – в Анни-Фрид Лингстад, Дорофеева – в Агнету Фельтског и Позитив – в Бьорна Ульвеуса.

    На снимке видно, что Дорофеева и Каменских позировали в белоснежных платьях с соответствующим макияжем и париками, а Потап и Позитив примерили на себя классические костюмы 70-х годов.

    instagram.com/realpotap/
    instagram.com/realpotap/

    Поклонники позитивно отреагировали на пародию легендарной шведской группы ABBA в исполнении украинских знаменитостей. Они засыпали звезд комплиментами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шутки курьез
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    Пародия на ABBA. Потап показал фото с «новым составом» легендарной группы