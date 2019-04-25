Рами Малек снимется в 25-м фильме о Джеймсе Бонде



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Рами Малек

Создатели фильма 25 апреля представили актёрский состав юбилейной серии о супершпионе

К актёрскому составу нового «Джеймса Бонда» официально присоединился Рами Малек («Богемская рапсодия»). Кого именно он сыграет, не сообщается, но актёр намекнул, что его персонаж устроит главному герою «сладкую жизнь». Ранее ходили слухи, что актёр сыграет главного злодея. Судя по всему, так и будет.

Также в составе новой части бондианы оказались Ана де Армас, Лашана Линч, Билли Магнуссен, Дали Бенсала и Давид Денсик.

География съёмок включает в себя Ямайку, Норвегию, Италию и Лондон. Создатели рассказали, что в начале фильма Бонд находится не на службе, наслаждается жизнью и отдыхом на Ямайке, которая для него что-то вроде духовного дома. Прямое включение с объявлением велось также с Ямайки, с виллы писателя Яна Флеминга.

У 25-го «Бонда» еще нет официального названия.

После того как Кэри Фукунага заменил Дэнни Бойла на посту режиссёра фильма, сценарий проекта неоднократно менялся. За основу взяли оригинальный текст ветеранов франшизы Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда, но зимой Скотта З. Бёрнса попросили переработать его, а полировкой займётся Фиби Уоллер-Бридж.

Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда. Это будет его пятый и последний выход в образе агента 007.

К своим ролям вернутся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рори Киннер и Джеффри Райт.

Джерело: Киноафиша