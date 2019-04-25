В сети опубликован второй трейлер фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перезапуск франшизы выйдет на экраны летом

«Люди в чёрном: Интернэшнл» — перезапуск фантастической трилогии с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом. В главных ролях в новом фильме снялись Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

В картине также появятся Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Кумэйл Нанджиани, Рейф Сполл и другие. Режиссёром фильма стал Ф. Гэри Грей.

Новый фильм фактически существует в хронологии оригинальных фильмов, но при этом не связан с ними сюжетно.

Люди в чёрном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах.

Премьера картины «Люди в чёрном: Интернэшнл» в Украине состоится 13 июня 2019 года.