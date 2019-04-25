Стилист Эмбер Херд дала показания в пользу Джонни Деппа: «На ней никогда не было следов побоев»



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Депп обвиняет бывшую супругу в клевете и собирается получить компенсацию в размере $50 миллионов

Джонни Депп основательно подготовился к суду с Эмбер Херд: сначала стало известно о 87 записях с камер видеонаблюдения, доказывающих его невиновность, и показаниях работников здания, не видевших ссадин на лице актрисы после заявленного ей избиения в мае 2016 года. Теперь, по данным издания The Blast, у Деппа есть еще один важный свидетель - знаменитый звездный стилист Саманта Макмиллен, которая работала с мисс Херд, начиная с 2014 года. Она утверждает, что ни разу не видела следов побоев, оставленных Джонни на лице ее клиентки.

В частности, Саманта помогала Эмбер выбрать наряд для участия в ток-шоу 16 декабря 2015 года после того, как, по словам Херд, Депп избил ее и оставил рассеченную губу и синяки под глазами. «Весь день 16 декабря я четко видела, что на лице Эмбер Херд, как и на других частях тела, не было видимых следов, синяков, порезов и травм», – свидетельствует Макмиллен. Об этой стычке с Джонни актриса сообщила в ходе развода, заявив, что инцидент заставил ее «по-настоящему испугаться за свою жизнь». Подруга Херд тогда подтвердила ее слова: «Я была в их доме и видела ее окровавленную подушку, разбитую губу, вырванные волосы на полу. Я прибежала к ней по первому зову: Эмбер, сильнейшая женщина, не могла перестать плакать и дрожать».

24 мая 2016 года, когда произошла очередная страшная ссора с применением физического насилия, описанная Эмбер на камеру, Саманта также была в доме супругов. «Я пришла в районе полудня. Спустя три дня я узнала из прессы, что мисс Херд зафиксировала побои. Когда я была в их доме, никаких следов на ее лице не было». Юристы актера считают, что показания Макмиллен сыграют важную роль в иске против Херд, которая по-прежнему называет Джонни тираном и намерена выиграть процесс. Напомним, Депп обвиняет бывшую супругу в клевете и собирается получить компенсацию в размере 50 миллионов долларов.





Джерело: Super