«Чистый секс!»: фото обнаженной Насти Каменских взорвало сеть



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33-летняя певица Настя Каменских заставила мужские сердца биться в учащенном ритме instagram.com/kamenskux/

Поп-дива полностью разделась перед камерой

33-летняя певица Настя Каменских обожает пикантные фотосеты и гордится постройневшей фигурой. Знойная брюнетка оголилась во время отдыха на курорте. Настя сбросила всю одежду и окунулась в прохладную воду бассейна. Она собрала длинные темные волосы в высокий пучок и позировала со спины.

Жена рэпера Потапа выглядела максимально естественно. Ногти на руках она накрасила нежным белым лаком, а лицо оставила без макияжа.

instagram.com/kamenskux/

Реакция поклонников красотки на ее откровенность была бурной. «Не к чему придраться», «Хороша Маша, да не наша», «Огонь, пламя разожгла!», «Ох, этот вид сзади! Попа, как у Ким, даже лучше!», «Настенька, где твоя совесть, так будоражить сердца с утра пораньше?», «Шикарная попа, поразила», «Потап, куда ты смотришь? Жена укладывает мужчин штабелями», «Меня муж убил бы за такие фотки», «Красотка, ты просто секс-бомба, чистая эротика!» — высказались подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.