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    Шоу-биз

    «Чистый секс!»: фото обнаженной Насти Каменских взорвало сеть

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских заставила мужские сердца биться в учащенном ритме</p> <div></div> - «Чистый секс!»: фото обнаженной Насти Каменских взорвало сеть

    33-летняя певица Настя Каменских заставила мужские сердца биться в учащенном ритме

    instagram.com/kamenskux/

    Поп-дива полностью разделась перед камерой

    33-летняя певица Настя Каменских обожает пикантные фотосеты и гордится постройневшей фигурой. Знойная брюнетка оголилась во время отдыха на курорте. Настя сбросила всю одежду и окунулась в прохладную воду бассейна. Она собрала длинные темные волосы в высокий пучок и позировала со спины.

    Жена рэпера Потапа выглядела максимально естественно. Ногти на руках она накрасила нежным белым лаком, а лицо оставила без макияжа.

    screenshot_2_81
    instagram.com/kamenskux/

    Реакция поклонников красотки на ее откровенность была бурной. «Не к чему придраться», «Хороша Маша, да не наша», «Огонь, пламя разожгла!», «Ох, этот вид сзади! Попа, как у Ким, даже лучше!», «Настенька, где твоя совесть, так будоражить сердца с утра пораньше?», «Шикарная попа, поразила», «Потап, куда ты смотришь? Жена укладывает мужчин штабелями», «Меня муж убил бы за такие фотки», «Красотка, ты просто секс-бомба, чистая эротика!» — высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Настя Каменских Эротика певица Потап секс новости
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