Редкое фото. Бритни Спирс показала взрослыми сыновьями

Артистка показала редкое фото со взрослыми сыновьями

Американская поп-звезда Бритни Спирс в своем Инстаграме поделилась новым редким фото со своими повзрослевшими сыновьями. Артистка вместе с 15-летним Джейденом и 16-летним Шоном посетили иммерсивную выставку Ван Гога в Лос-Анджелесе.

«В конце видео я со своими друзьями играю и танцую под музыку. Не переживайте, мы были VIP-посетителями, так что этого никто не видел», – комментирует Бритни.

instagram.com/britneyspears/

Такая прогулка с сыновьями может гарантировать будущую свободу певицы. Стоит отметить, что на этой неделе отец Бритни, Джейми Спирс, подал прошение о немедленном прекращении 13-летнего опекунства над дочерью.

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