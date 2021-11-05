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    Редкое фото. Бритни Спирс показала взрослыми сыновьями

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    Певица Бритни Спирс - Редкое фото. Бритни Спирс показала взрослыми сыновьями
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    Артистка показала редкое фото со взрослыми сыновьями

    Американская поп-звезда Бритни Спирс в своем Инстаграме поделилась новым редким фото со своими повзрослевшими сыновьями. Артистка вместе с 15-летним Джейденом и 16-летним Шоном посетили иммерсивную выставку Ван Гога в Лос-Анджелесе.

    «В конце видео я со своими друзьями играю и танцую под музыку. Не переживайте, мы были VIP-посетителями, так что этого никто не видел», – комментирует Бритни.

    instagram.com/britneyspears/
    instagram.com/britneyspears/

    Такая прогулка с сыновьями может гарантировать будущую свободу певицы. Стоит отметить, что на этой неделе отец Бритни, Джейми Спирс, подал прошение о немедленном прекращении 13-летнего опекунства над дочерью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Редкое фото. Бритни Спирс показала взрослыми сыновьями