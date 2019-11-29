Рэмбо не справился с индейкой: Сильвестр Сталлоне оконфузился за праздничным столом



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Актер не смог справиться с праздничным блюдом

Актер отметил День благодарения, как и полагается, в кругу семьи

В День благодарения, 28 ноября, голливудский актер Сильвестр Сталлоне оригинально поздравил своих поклонников с праздником. Он опубликовал в Instagram рисунок, на котором Рэмбо эпично стоит под дождем напротив индейки.

«Счастливого Дня благодарения! Сделаем это сегодня!» – написал актер, очевидно, имея в виду процесс разрезания индейки.

Однако чуть позже он опубликовал фото за праздничным столом, на котором он запечатлен вместе с младшим братом Фрэнком и фигуркой индейки.

«К сожалению, никто не сделал этого!» — подписал Сильвестр второй снимок.