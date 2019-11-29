  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рэмбо не справился с индейкой: Сильвестр Сталлоне оконфузился за праздничным столом

    • Розсилка
    <p>Актер не смог справиться с праздничным блюдом</p> <div></div> - Рэмбо не справился с индейкой: Сильвестр Сталлоне оконфузился за праздничным столом

    Актер не смог справиться с праздничным блюдом

    Актер отметил День благодарения, как и полагается, в кругу семьи

    В День благодарения, 28 ноября, голливудский актер Сильвестр Сталлоне оригинально поздравил своих поклонников с праздником. Он опубликовал в Instagram рисунок, на котором Рэмбо эпично стоит под дождем напротив индейки.

    «Счастливого Дня благодарения! Сделаем это сегодня!» – написал актер, очевидно, имея в виду процесс разрезания индейки.

    screenshot_2_45

    Однако чуть позже он опубликовал фото за праздничным столом, на котором он запечатлен вместе с младшим братом Фрэнком и фигуркой индейки.

    «К сожалению, никто не сделал этого!» — подписал Сильвестр второй снимок.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ