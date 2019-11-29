Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)



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Рози Хантингтон-Уайтли для Jimmy Choo

Британка Рози Хантингтон-Уайтли уже не первый раз сотрудничает с обувным гигантом Jimmy Choo

Новый совместный проект – праздничная рекламная кампания, в которой топ-модель примеряет образ черного лебедя и не только.

В праздничную коллекцию вошло всего несколько пар обуви, но каждая из них – это 100% элегантности и гламура: мюли из лаковой кожи с драгоценной перемычкой, босоножки с шелковыми лентами, с жемчужным декором, из замши и на тонких высоких шпильках.

Сама Рози Хантингтон-Уайтли рассказывает, что идеальный образ для нее начинается именно с выбора обуви, а Jimmy Choo она любит за правильный баланс между вневременностью и дерзостью.

Джерело: vogue.ua