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    Фото

    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)

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    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)
    Рози Хантингтон-Уайтли для Jimmy Choo

    Британка Рози Хантингтон-Уайтли уже не первый раз сотрудничает с обувным гигантом Jimmy Choo

    Новый совместный проект – праздничная рекламная кампания, в которой топ-модель примеряет образ черного лебедя и не только.

    В праздничную коллекцию вошло всего несколько пар обуви, но каждая из них – это 100% элегантности и гламура: мюли из лаковой кожи с драгоценной перемычкой, босоножки с шелковыми лентами, с жемчужным декором, из замши и на тонких высоких шпильках. 

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    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)
    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)
    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)
    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)
    Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Jimmy Choo (фото)

    Сама Рози Хантингтон-Уайтли рассказывает, что идеальный образ для нее начинается именно с выбора обуви, а Jimmy Choo она любит за правильный баланс между вневременностью и дерзостью.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости мода и красота фотография модель искусство
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