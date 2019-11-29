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    Шоу-биз

    Создатели «Игры престолов» рассказали, что Дрогон сделал с телом Дейнерис

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    <p>&laquo;Нет, он ее не съел&raquo;, - утверждают создатели легендарной телесаги</p> <div></div> - Создатели «Игры престолов» рассказали, что Дрогон сделал с телом Дейнерис

    «Нет, он ее не съел», - утверждают создатели легендарной телесаги

    Дрогон решил, что если трон не будет принадлежать Дени, значит, он не будет принадлежать никому

    Стали известны ответы на некоторые животрепещущие вопросы в связи с финальным эпизодом последнего эпизода «Игры престолов» «Железный трон». Так, создатели Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс совместно с Эмилией Кларк рассказали, что стало с телом Дейнерис после ее смерти.

    Выяснилось, что Дрогон и не думал есть мертвую Дени, унося тело своей матери в морские дали — дракон направился в Волантис. Кларк опровергла предположения фанатов, что драконы могут съесть своих хозяев. Такую же позицию выказали и шоураннеры в лице Бениоффа в своих комментариях:

    Дракон вовсе не собирается есть Дейнерис. Он же не принадлежит к семейству кошачьих. Разве не заметно, сколь нежен от по отношению к своей хозяйке?

    Кроме того, создатели объяснили, почему Дрогон решил испепелить Железный трон после того, как Дени была убита. По ходу заключительного сезона это напрямую не проговаривается, но Бениофф раскрыл, в чем именно состояла мотивация дракона:

     

    знаменитости Игра престолов
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