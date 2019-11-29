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    Фото

    Моника Беллуччи похвасталась красотой (фото)

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    Моника Беллуччи похвасталась красотой (фото)
    Моника Беллуччи завораживает красотой

    В комментариях фаны восхищались красотой Беллуччи

    Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала неувядающую красоту на новом снимке, опубликованном в Instagram.

    55-летняя кинозвезда разместила в сети черно-белый портрет, сделанный знаменитым Джоном Нолле — парижским парикмахером, стилистом-виртуозом, который решил попробовать себя в профессиональной фешн-фотографии.

    «Впечатляюще!», «Женщина, которая не стареет», «Как ей это удается?», «Восхитительна!», «Роскошная Моника», — пишут в сети.

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    instagram.com/monicabellucciofficiel
    instagram.com/johnnollet
    instagram.com/johnnollet
    instagram.com/johnnollet

    Нолле также разместил несколько новых снимков Беллуччи на своей личной странице в Instagram, продемонстрировав новую короткую стрижку своей звездной клиентки.

    знаменитости фотография актриса искусство Instagram
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