Моника Беллуччи похвасталась красотой (фото)



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Моника Беллуччи завораживает красотой

В комментариях фаны восхищались красотой Беллуччи

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала неувядающую красоту на новом снимке, опубликованном в Instagram.

55-летняя кинозвезда разместила в сети черно-белый портрет, сделанный знаменитым Джоном Нолле — парижским парикмахером, стилистом-виртуозом, который решил попробовать себя в профессиональной фешн-фотографии.

«Впечатляюще!», «Женщина, которая не стареет», «Как ей это удается?», «Восхитительна!», «Роскошная Моника», — пишут в сети.

Нолле также разместил несколько новых снимков Беллуччи на своей личной странице в Instagram, продемонстрировав новую короткую стрижку своей звездной клиентки.