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    Шоу-биз

    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом

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    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом

    Премьера намечена на 20 декабря

    Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак», премьера которого состоится 20 декабря. Это экранизация серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Первый сезон сериала основан на событиях первого тома цикла «Последнее желание».

    Действие «Ведьмака» разворачивается в вымышленном мире, где главный герой ― «ведьмак», или бродячий охотник на чудовищ, по имени Геральт из Ривии, – странствует из деревни в деревню, выполняя опасные заказы.

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    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
    В сети появился полноценный трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом

    Главную роль в сериале исполнил британский актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали» и «Лиге справедливости». Помимо Геральта главными героями являются чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцесса Цири (Фрейя Аллан).

    Всего в сериале будет восемь эпизодов.

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