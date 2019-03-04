Режиссёр фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» рассказал о смерти одного из героев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссёр Саймон Кинберг прокомментировал вышедший ранее трейлер

В нём непрозрачно намекают на гибель персонажа Дженнифер Лоуренс, мутантки-оборотня Мистик. Её убивает Джин Грэй (Софи Тёрнер), которая не может сдержать силу Тёмного Феникса. Это происходит на глазах у Чарльза (Джеймс МакЭвой), Зверя (Николас Холт), Циклопа (Тай Шеридан) и Шторм (Александра Шипп).

«Это фильм, который не похож на другие фильмы о Людях Икс. Там происходят шокирующие, драматические события. Люди не просто падают со зданий, отряхиваются и уходят. В этом фильме есть реальность и её последствия. Кроме того, это должно было показать, что Джин/Тёмный Феникс действительно представляют угрозу для всех, включая Людей Икс», — сказал он.

Он рассказал, что был расстроен из-за необходимости убрать Дженнифер Лоуренс из картины.

«Но я чувствовал, что это самая сильная, самая драматичная вещь для фильма, и иногда вам приходится принимать такие сложные решения на благо большой истории. Джин сносит крышу, она теряет контроль, потому что она становится самым могущественным существом в мире. Чтобы продемонстрировать это достаточно драматично, вы должны показать реальную потерю, реальную боль и реальную угрозу. Это должно было быть действительно чем-то личным для Людей Икс. А Мистик — тот персонаж, который в нашей вселенной был частью и Людей Икс, и частью мира Магнето. Её смерть затронет буквально всех», — отметил режиссёр.

Он также отметил, что в фильме погибнет ещё кто-то из важных персонажей.

Кинберг сказал, что не знает, будут ли ещё какие-то фильмы о Людях Икс в знакомом нам виде после покупки Disney активов Fox. Он отметил, что хорошо знаком с главой Marvel Studios Кевином Файги, но до окончания сделки они не имеют права обсуждать будущие проекты. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/spoyler-rezhisser-filma-lyudi-iks-temnyy-feniks-rasskazal-o-smerti-odnogo-iz-geroev/

Джерело: Киноафиша