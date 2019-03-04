Звезда «Очень странных дел» планирует сняться в новых «Охотниках за привидениями»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Финн Вулфард ведёт переговоры насчёт роли в новом фильме

К актёрскому составу новых «Охотников за привидениями» могут присоединиться Финн Вулфард («Очень странные дела») и Кэрри Кун («Фарго», «Оставленные»).

Режиссёром выступит Джейсон Райтман («Джуно» и «Здесь курят»). Он написал сценарий картины совместно с Гилом Кинаном. Студия Sony планирует начать съёемки этим летом и выпустить фильм в 2020 году.

Ожидается, что фильм станет прямым продолжением картины 1984 года и никак не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Билл Мюррей и Дэн Эйкройд планируют вернуться в знакомых ролях.

Сюжет новой картины держат в тайне, но, предположительно, это будет история о матери-одиночке (Кун) и её сыне (Вулфард). Неизвестно, как они связаны с командой охотников.

Работа над проектом велась в секретности, сценарий уже готов. Фильм находится в списке приоритетных у Sony. В 2016 году студия перезапустила «Охотников за привидениями» с женским составом. Критики хорошо приняли фильм, но зрители отреагировали на него резко негативно. Он собрал в прокате 229 млн долларов при бюджете в 144 млн, и от сиквела отказались.

Финн Вулфард в июле вернётся на экраны в третьем сезоне «Очень странных дел», позже вновь исполнит роль Ричи в «Оно 2». Он также снялся в фильмах «Щегол» и «Поворот».

Кэрри Кун недавно можно было увидеть в драме «Вдовы» и сериале «Грешница».

Джерело: Киноафиша