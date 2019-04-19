  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова

    • Розсилка
    <p>Рианна и Дональд Гловер</p> <p>Фото: Instagram</p> - Рианна показала клип, в котором не спела ни слова

    Рианна и Дональд Гловер

    Фото: Instagram

    Критики невысоко оценили сам фильм, но игра певицы им понравилась

    31-летняя знаменитая певица Рианна поделилась со своими поклонниками клипом о жизни на тропическом острове. Знаменитая певица не спела ни слова. Главной звездой видео стал 35-летний актер Дональд Гловер, известный как рэпер Childish Gambino.

    Несколько дней назад Гловер представил свой фильм «Остров Гуава». Он сыграл в нем роль музыканта-романтика, который мечтает устроить музыкальный фестиваль. Рианна стала любовью детства и девушкой главного героя. Критики невысоко оценили сам фильм, но игра певицы им понравилась.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Рианна показала клип, в котором не спела ни слова
    Фото: Instagram

    Читайте також

    Клип, который звезда выложила в Instagram - отрезок из этого фильма. Девушка сидит на берегу моря в длинной юбке, украшенной цветочным принтом и разноцветном попе. Ее волосы заплетены в мелкие косички. Герой Гловера поет ей, танцуя вокруг, и даже устраивая некоторое подобие стриптиза. Кофи, героиня Рианны, сначала старается не реагировать на него, а затем сдается и танцует вместе с возлюбленным.

    «Так рада, что вы, ребята, почувствовали красоту в этом фильме! Дональд, спасибо, что доверил мне эту роль! Это был величайший опыт пребывания на Кубе без телефона!» - призналась Рианна.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не сдержала страсть с бойфрендом у трапа самолета (фото).


    Читайте також
    знаменитости актер певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ