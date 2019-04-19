Рианна показала клип, в котором не спела ни слова



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Рианна и Дональд Гловер Фото: Instagram

Критики невысоко оценили сам фильм, но игра певицы им понравилась

31-летняя знаменитая певица Рианна поделилась со своими поклонниками клипом о жизни на тропическом острове. Знаменитая певица не спела ни слова. Главной звездой видео стал 35-летний актер Дональд Гловер, известный как рэпер Childish Gambino.

Несколько дней назад Гловер представил свой фильм «Остров Гуава». Он сыграл в нем роль музыканта-романтика, который мечтает устроить музыкальный фестиваль. Рианна стала любовью детства и девушкой главного героя. Критики невысоко оценили сам фильм, но игра певицы им понравилась.

Клип, который звезда выложила в Instagram - отрезок из этого фильма. Девушка сидит на берегу моря в длинной юбке, украшенной цветочным принтом и разноцветном попе. Ее волосы заплетены в мелкие косички. Герой Гловера поет ей, танцуя вокруг, и даже устраивая некоторое подобие стриптиза. Кофи, героиня Рианны, сначала старается не реагировать на него, а затем сдается и танцует вместе с возлюбленным.

«Так рада, что вы, ребята, почувствовали красоту в этом фильме! Дональд, спасибо, что доверил мне эту роль! Это был величайший опыт пребывания на Кубе без телефона!» - призналась Рианна.



