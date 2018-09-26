Жених Арианы Гранде признался, что ему угрожали расправой из-за помолвки с певицей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер Пит Дэвидсон

Одним из самых громких и неожиданных событий этого лета стало объявление о помолвке Арианы Гранде и актера Пита Дэвидсона

Хотя большинство поклонников певицы были за нее рады, пусть и выражали недоумение по поводу скоропалительной помолвки, нашлись и те, кого это событие разозлило — причем очень серьезно.

Оказывается, недоброжелателей и хейтеров у Арианы Гранде ничуть не меньше, чем поклонников: в интервью на радио шоу Говарда Стерна Пит Дэвидсон признался, что после объявления о помолвке начал получать многочисленные угрозы физической расправы.

«Да, мне угрожали смертью. Кто-то хотел выстрелить мне в лицо, потому что она такая горячая. Знаете ли вы, какое это безумие? Я что, настолько уродлив, что люди хотят выстрелить мне в лицо? Но нет, я красивый. Тогда что я сделал?»

Из-за шквала негатива и критики Пит Дэвидсон в конечном итоге решил отказаться от соцсетей. Аккаунт в Instagram у актера по-прежнему есть, но, по его собственным словам, ведет его кто-то другой, а у самого Пита даже нет к нему доступа.

Джерело: popcornnews