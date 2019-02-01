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    Шоу-биз

    Кайли Миноуг пришлось вызвать полицию из-за преследовавшего ее фаната

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    Кайли Миноуг - Кайли Миноуг пришлось вызвать полицию из-за преследовавшего ее фаната
    Кайли Миноуг
    Cosmopolitan

    Обратная сторона медали жизни популярных людей – им приходится периодически сталкиваться с обезумевшими фанатам и преследователями

    В свое время от многочисленных сталкеров уже страдали Майли Сайрус, Тейлор Свифт и Селена Гомес, и вот теперь в полицию пришлось обратиться и Кайли Миноуг.

    Западные СМИ сообщают, что австралийской звезде пришлось обратиться в правоохранительные органы, когда она не смогла справиться с желающим попасть в ее дом фанатом. Сначала поклонник пытался узнать, где живет Кайли, а когда каким-то образом заполучил ее адрес, стал активно пытаться проникнуть в дом. Миноуг пришлось усилить охрану, но в итоге певица все равно обратилась в полицию Лондона.

    «Он звонил в ее дом несколько часов, но она не открывала. В итоге Кайли вызвала полицию, они поговорили с этим мужчиной на улице», – рассказал очевидец. Соседи певицы сообщают, что до этого фанат несколько дней ходил вокруг дома звезды и повторял ее имя. Повода для задержания поклонника Кайли у полиции не было, но ему было вынесено предупреждение.

    Джерело: popcornnews

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