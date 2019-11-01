Рианна в нижнем белье дерзко позирует на кровати
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri/
Суперзвезда поп-музыки балует поклонников сочными кадрами
31-летняя Рианна поделилась новым откровенным кадром. Рианна в черном бра с глубоким декольте и трусиках в тон дерзко «растянулась» на бархатистом розовом диване. Рианна как кошечка изогнула спину, а одну ногу закинула на верхнюю часть софы. Такая дерзкая поза подчеркнула длиннющие ноги знаменитости и сделала акцент ее тонкой талии.
Поклонники очень эмоционально отреагировали на такой «горячий» снимок. «Убила!», «Огонь!», «Королева!», – прокомментировали восхищенные подписчики в Instagram.
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