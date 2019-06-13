Ричард Мэдден рад, что его героя убили в третьем сезоне «Игры престолов»



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Ричард Мэдден

Пока папарацци затаились в ожидании новых провокационных кадров Ричарда Мэддена и Брендона Флинна, журналисты все еще вспоминают «Игру престолов»

В интервью Эми Адамс актер рассказал о пяти годах, проведенных на съемочной площадке шоу, и признался, что был счастлив вовремя уйти.

Ричард Мэдден и Эми Адамс приняли участие в интервью для издания Variety. Актриса выступила в роли интервьюера и напомнила ему об «Игре престолов».

«Я умер в конце третьего сезона. От пилотной серии до моей смерти прошло пять лет. Это были прекрасные пять лет в прекрасном шоу. Оно очень помогло моей карьере и многому меня научило. Я покидал сериал, полный благодарности. А вот мои коллеги играли своих персонажей около одиннадцати лет. Наградите этих ребят медалями, потому что это был тот еще марафон», — рассказал Мэдден.

Можно сказать, что Ричард действительно вовремя покинул шоу. В отличие от Кита Харингтона, он успел сняться в популярном сериале «Телохранитель» и даже получить «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль на ТВ». Мэдден также сыграл в байопике об Элтоне Джоне, который наверняка будет отмечен критиками и может принести актеру престижную статуэтку в наградной сезон. Кроме того, по слухам, он рассматривается на главную роль в фильме «Вечные» и может стать частью киновселенной Marvel наравне с Анджелиной Джоли.

Джерело: popcornnews