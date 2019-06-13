Режиссер «Богемской рапсодии» выплатит $150 тысяч обвинившему его в изнасиловании



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Брайан Сингер

Режиссер не признает вины, однако согласился выплатить эту сумму, чтобы прекратить судебное разбирательство

Режиссер Брайан Сингер («Люди Икс», «Богемская рапсодия») выплатит $150 тысяч мужчине, который обвинил его в изнасиловании. Об этом сообщает Deadline.

При этом, как отмечает адвокат Сингера, режиссер не признает своей вины, а выплачивает эту сумму, чтобы прекратить судебное разбирательство.

«Мистер Сингер утверждает, что даже не знал этого человека, не говоря уже о том, что он якобы общался с ним более 15 лет назад, – говорит адвокат. – Это чисто деловое решение, поскольку судебные издержки значительно выше той суммы, которую запрашивал обвинитель».

После того как соглашение на сумму $150 тысяч будет одобрено судьей, все обвинения с Сингера снимут.

Напомним, в 2017 году Сингера обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка. По данным следствия, это произошло в 2003 году в Сиэтле во время вечеринки на яхте. Подавший иск Сезар Санчес Гусман рассказал в суде, что на вечеринке режиссер предложил ему показать судно, а когда они дошли до помещения с кроватью, он запер дверь комнаты и изнасиловал его. Истцу на тот момент было 17 лет.