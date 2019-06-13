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    Жизнь

    Жизнь после выкидыша: жена Алека Болдуина снова хочет забеременеть

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    Хилария и Алек Болдуин - Жизнь после выкидыша: жена Алека Болдуина снова хочет забеременеть
    Хилария и Алек Болдуин

    35-летняя Хилария Болдуин и 61-летний Алек Болдуин воспитывают четырех детей

    Недавно супруга популярного актера и инструктор по йоге Хилария Болдуин перенесла выкидыш, но это обстоятельство не смогло остановить ее желание снова стать матерью.

    Если Хилария родит еще одного ребенка, то голливудский актер станет отцом в шестой раз. Кроме четырех детей от этого брака, у Алека есть 23-летняя дочь Айрлэнд от бывшей жены Ким Бейсингер.

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    Жизнь после выкидыша: жена Алека Болдуина снова хочет забеременеть
    Жизнь после выкидыша: жена Алека Болдуина снова хочет забеременеть

    «Дети — это то, что я люблю в жизни больше всего!» —поделилась инструктор по йоге и признанный фитнес-тренер в интервью People. Два месяца назад она потеряла малышав первом триместре беременности. Хилария откровенно рассказывала о пережитом потрясении.

    Джерело: graziamagazine.ru

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