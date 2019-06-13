Внука Робина Уильямса назвали в честь деда



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Робин Уильямс с сыном

Старший сын актера Зак впервые стал отцом

Старший сын Робина Уильямса Зак впервые стал папой. Ребенка подарила ему его невеста Оливия Джун. Стало известно имя, которое молодые родители выбрали для малыша. Они дали ему одно из имен деда – Мак-Лорин Клемент Уильямс.

Мак-Лорин является средним именем знаменитого актера. Таким образом наследник актера решил почтить его память.

Мальчик весом 3629 граммов родился 22 мая. Зак и Оливия уточнили, что будут называть ребенка для удобства Микки.

После смерти Робина 36-летний Зак стал консультантом психического здоровья. Также он занимается бизнесом. Что касается Оливии, то она является гендиректором компании по разработке приложения Hey! VINA и основателем тех-стартапа.