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    Шоу-биз

    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе

    Бывшая жена Джонни Деппа готовится к свадебному торжеству.
     Как сообщает ряд французских СМИ, 45-летняя знаменитость получила предложение от своего 44-летнего бойфренда, режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. По данным инсайдеров французского журнала VSD, пара собирается пожениться грядущим летом и уже назначила дату свадьбы - 19 июля. Влюбленные планируют устроить торжество на острове Иль-де-Ре в
    • Сьогодні, 18:21
    • Розсилка
    Ванесса Паради
    Ванесса Паради

    Бывшая жена Джонни Деппа готовится к свадебному торжеству.

     Как сообщает ряд французских СМИ, 45-летняя знаменитость получила предложение от своего 44-летнего бойфренда, режиссера и сценариста Самюэля Беншетри.

    По данным инсайдеров французского журнала VSD, пара собирается пожениться грядущим летом и уже назначила дату свадьбы - 19 июля. Влюбленные планируют устроить торжество на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане у западного побережья Франции.

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    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе
    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе
    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе
    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе
    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе
    Дата назначена! Ванесса Паради готовится к свадьбе

    Для Ванессы Паради, которая с 1998 по 2012 год жила в гражданском браке с актером Джонни Деппом и от которого родила дочь Лили-Роуз и сына Джека, это будет первая свадьба. Что касается Самюэля, он уже был женат. Его первая супруга Мари Тринтиньян ушла из жизни в 2003 году. Актриса была жестоко избита на почве ревности своим любовником солистом французской группы Noir Désir Мари Бертраном Канта и умерла в результате многочисленных травм головы.

    Джерело: Hello!

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