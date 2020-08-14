  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рита Ора показала все свои прелести в чересчур открытым платьем (фото)

    • Розсилка
    Певица Рита Ора - Рита Ора показала все свои прелести в чересчур открытым платьем (фото)
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Фотография удивила некоторых поклонников артистки

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенным снимком с отдыха и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    Певицу запечатлели в черном платье с широким вырезом, который почти полностью обнажил ее тело. На снимке видно, что 29-летняя знаменитость одета в бикини. Образ Оры дополнили множество золотистых аксессуаров: подвески, браслеты, кольца и серьги. «Иногда вам просто нужно посмеяться», — подписала она пост, который набрал более 430 тысяч лайков.

    screenshot_1_93
    instagram.com/ritaora/

    Фотография удивила некоторых поклонников Оры, поскольку наряд показался им чересчур открытым. «Иногда я смеюсь так, что моя одежда тоже с меня спадает», «Смейся, но оденься», «Мне кажется, что ты скорее хотела показать то, что находится у тебя под платьем», «Приятно видеть тебя счастливой», «Вау!» — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.

     Читайте также: Кара Делевинь и Кайя Гербер закрутили роман? Супермодели сделали одинаковые татуировки

     

    знаменитости фотография актриса модель самые сексуальные шоу-бизнес одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ