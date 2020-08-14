Рита Ора показала все свои прелести в чересчур открытым платьем (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Рита Ора instagram.com/ritaora/

Фотография удивила некоторых поклонников артистки

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенным снимком с отдыха и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

Певицу запечатлели в черном платье с широким вырезом, который почти полностью обнажил ее тело. На снимке видно, что 29-летняя знаменитость одета в бикини. Образ Оры дополнили множество золотистых аксессуаров: подвески, браслеты, кольца и серьги. «Иногда вам просто нужно посмеяться», — подписала она пост, который набрал более 430 тысяч лайков.

instagram.com/ritaora/

Фотография удивила некоторых поклонников Оры, поскольку наряд показался им чересчур открытым. «Иногда я смеюсь так, что моя одежда тоже с меня спадает», «Смейся, но оденься», «Мне кажется, что ты скорее хотела показать то, что находится у тебя под платьем», «Приятно видеть тебя счастливой», «Вау!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.