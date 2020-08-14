Мексиканский художник создает шедевры современного искусства с помощью дрели (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда вместо магазина с красками зашел в строительный, - комментируют в сети творчество художника

Художники открывают новые пути для творчества, которые дают не только отличный результат, но и красиво выглядят на видео. Например, мексиканец Кристофер Сото вместо кисточек использует дрель. В качестве основы художник берет черный или белый холст с предварительным наброском, заклеенным малярным скотчем. Затем с помощью тюбиков наносит краску, словно кетчуп или горчицу (в одном видео он действительно использует их, чтобы создать «вкусную картину»), и вращает с помощью дрели. В результате краска равномерно распределяется по холсту и создает причудливый узор. Остается только отклеить скотч.

У Сото есть несколько приемов. Для работы не подойдет густая краска: в одном из первых роликов Сото использует ее, и в результате некоторые пятна не распределяются равномерно по холсту во время вращения. С этой же целью художник вначале использует краску в тон холста. Если первоначальный результат не устраивает художника, он добавляет еще краски и снова включает дрель — первый слой от этого не страдает.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.