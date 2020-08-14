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    Шоу-биз

    Монатик решил стать продюсером и представил гибрид Марии Яремчук и Марув

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    Певица Lida Lee - Монатик решил стать продюсером и представил гибрид Марии Яремчук и Марув
    Певица Lida Lee

    Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета

    Украинский певец Monatik дебютировал в качестве продюсера и взял под крыло свою бывшую бэк-вокалистку Lida Lee, которую многие узнали благодаря проекту «Голос країни». На днях первая подопечная Monatik Corporation презентовала клип на сингл «Достопримечательность» о сочетании современного и классического искусства.

    Внешне похожая на своих коллег по цеху Яремчук и Марув Lida Lee старалась покорить эстетикой коллекций Ив Сен-Лоран, который перевернул мир моды в 1960-х и 1970-х своим новаторским сочетанием мужского и женского, высокого и низкого, классического и авангардного. Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета.

    Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.

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