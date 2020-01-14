Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)



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Суперфиналистка «Танцев со звездами» поделилась снимками в топе Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Звезда «Танцев со звездами» показала самые популярные позы для занятий йогой

Анна Ризатдинова похвасталась перед поклонниками стальным прессом и показала, как начинается ее воскресное утро. В своем профиле в Инстаграме звезда опубликовала любимые позы для занятий йогой. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведь спортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови.

Судя по фото, звезда пребывает в отличной форме и это заметили поклонники Ризатдиновой, которые стали восхищаться внешним видом и физической формой гимнастки.

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