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    Шоу-биз

    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)

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    <p>Суперфиналистка &laquo;Танцев со звездами&raquo; поделилась снимками в топе</p> <div></div> - Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)

    Суперфиналистка «Танцев со звездами» поделилась снимками в топе

    Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

    Звезда «Танцев со звездами» показала самые популярные позы для занятий йогой

    Анна Ризатдинова похвасталась перед поклонниками стальным прессом и показала, как начинается ее воскресное утро. В своем профиле в Инстаграме звезда опубликовала любимые позы для занятий йогой. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведь спортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови.

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    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)
    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)
    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)
    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)
    Ризатдинова в топе показала сложные позы из йоги (фото)
    Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

    Судя по фото, звезда пребывает в отличной форме и это заметили поклонники Ризатдиновой, которые стали восхищаться внешним видом и физической формой гимнастки.

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