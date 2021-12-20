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    Rolls-Royce Фреди Меркьюри: Андрей Данилко обзавелся эксклюзивным авто

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    Андрей Данилко купил машину Фредди Меркьюри - Rolls-Royce Фреди Меркьюри: Андрей Данилко обзавелся эксклюзивным авто
    Андрей Данилко купил машину Фредди Меркьюри
    Фото из открытых источников

    Сейчас авто находится на стоянке в Лондоне

    Украинский артист Андрей Данилко более 10 лет назад на аукционе Coys Of Kensington купил автомобиль Фредди Меркьюри. На то время он стоил около 120 тысяч долларов.

    Известно, что Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Меркьюри, изначально приобрела компания Goose Productions Ltd. А затем его перекупил Данилко.

    В эфире шоу «Маска» Андрей Михайлович рассказал, что этот автомобиль сейчас находится на стоянке в Лондоне.

    «Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год ушел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем», – сказал Данилко.

    Также он добавил, что в бардачке авто лежат салфетки и парфюм Фредди, которые он хочет забрать себе.

    «Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале «Украина», с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе», – добавил артист.

    Ранее, Андрей Данилко из-за одиночества решил постричься наголо.

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    Теги: Андрей Данилко артист автомобиль
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    Rolls-Royce Фреди Меркьюри: Андрей Данилко обзавелся эксклюзивным авто