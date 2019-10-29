Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор



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Cценарий фильма написан на основе интервью с людьми, которые были лично знакомы c Тейлор

На роль Элизабет Тейлор в новом фильме о судьбе знаменитой актрисы утвердили оскароносную Рэйчел Вайс. Картина под названием «Особые отношения» (A Special Relationship) расскажет о дружбе Тейлор и ее ассистента Роджера Уолла и ее пути от звания «королевы Голливуда» к славе активистки в рамках борьбы со СПИДом, охватив не только роскошную жизнь актрисы, но и ее общественную деятельность.

В качестве режиссеров выступит кинематографичекий дуэт Bert & Bernie, а сценарий фильма написан на основе интервью с людьми, которые были лично знакомы c Тейлор. Если верить создателям картины, мы увидим легенду Голливуда такой, какой никогда не знали.

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