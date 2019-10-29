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    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор

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    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор

    Cценарий фильма написан на основе интервью с людьми, которые были лично знакомы c Тейлор

    На роль Элизабет Тейлор в новом фильме о судьбе знаменитой актрисы утвердили оскароносную Рэйчел Вайс. Картина под названием «Особые отношения» (A Special Relationship) расскажет о дружбе Тейлор и ее ассистента Роджера Уолла и ее пути от звания «королевы Голливуда» к славе активистки в рамках борьбы со СПИДом, охватив не только роскошную жизнь актрисы, но и ее общественную деятельность.

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    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор
    Выбрана актриса на роль Элизабет Тейлор

    В качестве режиссеров выступит кинематографичекий дуэт Bert & Bernie, а сценарий фильма написан на основе интервью с людьми, которые были лично знакомы c Тейлор. Если верить создателям картины, мы увидим легенду Голливуда такой, какой никогда не знали.

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