35-летия первого «Терминатора»: Арнольд Шварценеггер поделился архивными фото со съемочной площадки



Актер признался, что мастера по гриму пытались сделать его как можно более уродливым и брутальным

Актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выложил на Reddit архивные фотографии со съемочной площадки первой части «Терминатора» по случаю 35-летия выхода картины.

«Глядя на эти кадры, я понимаю, что меня все время пытались изобразить как можно более брутальным и уродливым», – написал актер.

Никто из съемочной группы и не предполагал, что фильм станет таким легендарным, рассказал Шваценеггер, отвечая на комментарии пользователей. Сам актер не подозревал, насколько культовой станет фраза I'll be back. Изначально он хотел произнести ее как I will be back, но его переубедил режиссер Джеймс Кэмерон – и был прав.

