С больничной койки на съемочную площадку: Леся Никитюк вернулась к работе над проектом «Кто против блондинок?»



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Вчера стартовали съемки шоу «Кто против блондинок?», ведущей которого является Леся Никитюк

Совсем недавно телеведущая пожаловалась в соцсети на плохое самочувствие и опубликовала фотографию с капельницей.

«Не знаю, что за ерунда происходит. Но знаю точно одно: хороших людей так просто не сломать.У меня просто плохое самочувствие. Возможно что-то с иммунитетом», - рассказала в соцсети Леся Никитюк.

Но поклонникам не стоит переживать. Телеведущая уже в строю - вчера стартовали съемки нового сезона проекта «Кто против блондинок?».

Специально для нового сезона звезда сменила имидж: теперь Леся Никитюк – обладательница длинных волос. Кроме того, образ звезды в новых выпусках «Кто против блондинок?» станет более откровенным. В первый съемочный день ведущая впечатлила красным мини-платьем в горох с глубоким декольте. За кулисами Леся Никитюк обменивалась любезностями с Андре Таном, который стал первым смельчаком, пришедшим обыграть обладательниц 50 прекрасных светлых голов. А второй день начался с Влада Ямы, для которого Леся подготовила… плойку и топор. И предупредила, что будет «страшна заруба».

Известно, что участниками нового сезона проекта «Кто против блондинок?» также станут Иракли Макацария, Александр Скичко, Андрей Шабанов, Сергей Бабкин и другие знаменитые мужчины Украины.

Итак, вечные баттлы в знаменитом шоу, где известные мужчины состязаются с белокурыми умницами и красавицами, продолжаются! На две недели съемочный павильон превратился в «блондинистое» царство. По коридорам, сменяя один эффектный наряд за другим, уверенно дефилируют 50 роскошных обладательниц светлых шевелюр. Но красота и волосы – не единственное оружие героинь. Впечатлял и реквизит за кулисами: 10 унитазов, 40 резиновых кукол, огромная кровать, наручники и ящики с живностью – зоофобусы, мыши... Ради победы девушки готовы на все! В программе появится еще больше «Блондо-бомб» – обладательниц необычных способностей или профессий.

Итак, вечные баттлы в знаменитом шоу, где известные мужчины состязаются с белокурыми умницами и красавицами, продолжаются! На две недели съемочный павильон превратился в «блондинистое» царство. По коридорам, сменяя один эффектный наряд за другим, уверенно дефилируют 50 роскошных обладательниц светлых шевелюр. Но красота и волосы – не единственное оружие героинь. Впечатлял и реквизит за кулисами: 10 унитазов, 40 резиновых кукол, огромная кровать, наручники и ящики с живностью – зоофобусы, мыши... Ради победы девушки готовы на все! В программе появится еще больше «Блондо-бомб» – обладательниц необычных способностей или профессий.

«Если мужчина «нарвался» на Блондо-бомбу – это значит, что она сделает ему предложение, от которого тот не сможет отказаться, – рассказывает Леся Никитюк. – К примеру, среди наших участниц есть чемпионка мира по экстриму, которая готова более пяти минут пролежать в ванной, наполненной льдом, и посоревноваться в этом с одним из героев. Еще одна блондинка – учитель труда. И она намерена на скорость забить как можно больше гвоздей, обыграв знаменитого мужчину. Наши блондинки не боятся совершенно ничего!»

Среди самых необычных демонстраторов – эксперт по БДСМ-аксессуарам, тверк-танцовщица, девушка, умеющая собрать сантехническое колесо и обладательница огромного бюста, которая может подать на стол полную рюмку в своих прелестях и многие-многие другие..

От внешнего вида эффектных участниц невозможно оторвать взгляд. Команда проекта несколько месяцев разрабатывала образы для 50-ти блондинок, учитывая самые смелые мужские фантазии. И судя по фотографиям со съемочной площадки у продюсеров и дизайнеров проекта все получилось. Смотрите сами!

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