С курорта под капельницу: Лесю Никитюк госпитализировали



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Леся Никитюк viva.ua

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая еще недавно отдыхала в Египте, сейчас находится в больнице

О неприятном инциденте популярная телеведушая Леся Никитюк сообщила в соцсети и опубликовав там фотографию с капельницей.

Не знаю, что за ерунда происходит. Но знаю точно одно. Хороших людей так просто не сломать.У меня просто плохое самочувствие. Возможно что-то с иммунитетом. Но меня прокапают несколько дней и все будет ок», - рассказала в соцсети Леся Никитюк.

Напомним, что совсем недавно Леся Никитюк купила дом и подарила его родителям.

«Когда я купила родителям дом, осуществилась моя мечта, – призналась звезда Нового канала. – По моему плану, это должно было произойти раньше. Мы всегда жили в маленькой квартире площадью 47 кв. м. Считаю, что каждый должен что-то сделать для родителей. Они верили в меня, благодаря чему я шла своей дорогой. Теперь хочу, чтобы на пенсии мои самые родные жили в своем доме, кормили курочек и нянчили внуков на свежем воздухе».