Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» узнала, куда ведут ее корни

Необычную нордическую внешность Аллы Костромичевой отмечают и в Украине, и в США, где модель живет большую часть года. При этом родилась девушка в Крыму, в обычной украинской семье. Но за модельную карьеру Аллу так часто спрашивали, какой она национальности, что девушка решила проверить это научным путем. И отправила свою ДНК на специальный тест. Пара недель ожидания – и результаты готовы.

«Я ожидала узнать, что у меня есть нордические и восточные корни, – говорит ведущая Нового канала. – Надеялась, что какие-нибудь 0,5% японской крови объяснят мою страсть к сашими... Ан нет».

Тест показал, что корни Аллы – в Восточной Европе, а среди предков ведущей были чехи, словаки и поляки. Эти национальности преобладают в ДНК Костромичевой. Но еще там нашлось место представителям стран Балтии и даже европейским евреям.

«Этот тест я делала в Нью-Йорке, он обошелся мне в $60, – рассказывает Алла. – Очень рада, что решилась на него. Ведь теперь знаю о себе немного больше».

Кстати, Алла Костромичева уже пакует чемоданы – 1 апреля команда проекта «Топ-модель по-украински» начинает съемки нового сезона реалити! Как удалось узнать Scotch, новым в нем будет все – правила, испытания и даже... эксперт!