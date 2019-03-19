  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы

    • Розсилка
    Алла Костромичева - Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева

    Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» узнала, куда ведут ее корни

    Необычную нордическую внешность Аллы Костромичевой отмечают и в Украине, и в США, где модель живет большую часть года. При этом родилась девушка в Крыму, в обычной украинской семье. Но за модельную карьеру Аллу так часто спрашивали, какой она национальности, что девушка решила проверить это научным путем. И отправила свою ДНК на специальный тест. Пара недель ожидания – и результаты готовы.

    «Я ожидала узнать, что у меня есть нордические и восточные корни, – говорит ведущая Нового канала. – Надеялась, что какие-нибудь 0,5% японской крови объяснят мою страсть к сашими... Ан нет».

    Тест показал, что корни Аллы – в Восточной Европе, а среди предков ведущей были чехи, словаки и поляки. Эти национальности преобладают в ДНК Костромичевой. Но еще там нашлось место представителям стран Балтии и даже европейским евреям.

     «Этот тест я делала в Нью-Йорке, он обошелся мне в $60, – рассказывает Алла. – Очень рада, что решилась на него. Ведь теперь знаю о себе немного больше».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы
    Алла Костромичева получила результаты ДНК экспертизы

    Кстати, Алла Костромичева уже пакует чемоданы – 1 апреля команда проекта «Топ-модель по-украински» начинает съемки нового сезона реалити! Как удалось узнать Scotch, новым в нем будет все – правила, испытания и даже... эксперт!  

    Читайте також
    Топ-модель по-украински Алла Костромичева модель телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ