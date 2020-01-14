Слава Каминская выложила фото, позируя в объятьях популярного артиста



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Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась фотографией, на которой позирует в объятьях популярного российского певца украинского происхождения Артема Иванова.

Соответствующее фото появилось на личной странице Славы в «Инстаграм». При этом, стоить указать, что в описании фотографии Каминская не пожалела приятных слов в адрес исполнителя.

instagram.com/babaslavka

«Тот самый красавчик из группы «Инь-Ян». Моя большая любовь и мой голос в период самых грустных и трепетных моментов в жизни. Именно Артем знает, когда мне стало «Хорошо», а когда – «Время» прощаться. А про наш дуэт уже ходят легенды. Честное слово, вот, кажется, простая истина, но часто мы ее забываем: окружайте себя правильными людьми. Это очень важно для души и сердца», - написала Слава.

«Хорошо смотритесь вместе», «Ооо, ну он конечно, ммм. Вы вместе смотритесь!!! Классно, когда есть такие друзья, тонкие понимающие натуры», «Славка уже не знает что сделать, чтоб бывший приревновал», «На 100000% правильно сказано относительно «правильных людей»», - написали люди.