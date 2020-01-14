Maruv поделилась семейным снимком, на котором запечатлена с супругом



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instagram.com/maruvofficial

Поклонники звезды заметили, что супруги даже похожи друг на друга внешне

На сцене Maruv всегда выглядит и ведет себя провокационно, порой даже скандально. А в повседневной жизни она обычный человек — Аня замужем за своим директором и недавно вместе с супругом завела симпатичного щенка.

На своей странице Instagram Maruv поделилась милейшими фотографиями с мужем Александром Корсуном и их милым щенком породы французский бульдог по кличке Изольда, у которой, к слову, ужа даже есть собственный аккаунт.

«Семейный портрет», — подписала кадры певица.

Фолловеры остались в восторге: «Вы мне и раньше очень нравились, а с этой идеальной собакой вы уже мой фаворит. Очень», «Собаки это наши маленькие детки. Они даже похожи на нас», «Якая улыбка», «Когда Изольда будет ходить в латексе?)», «Какая хорошенькая собачка вообще миленькая», «Изольда Александровна изумительна! Конечно же , также как и ее родители», «Красивая пара».