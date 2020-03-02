Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета



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В январе знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм стала мамой Фото: instagram.com/ashleygraham

Модель не смогла найти поблизости уборной

Американская модель Эшли Грэм в своем Инстаграме с удовольствием делится своим родительским счастьем, рассказывая о милых материнских буднях.

Несмотря на статус звезды Грэм недавно пришлось столкнуться с удивительными для, казалось бы, такой цивилизованной страны как Америка неприятностями. Будучи в супермаркете, ей понадобилось срочно поменять малышу подгузник, однако уборной поблизости не оказалось. Эшли ничего не оставалось делать, как заняться гигиеной сына прямо на полу магазина.

Модель была крайне возмущена тем, что для молодых матерей в торговом зале не созданы условия для ухода за детьми.