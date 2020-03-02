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    Шоу-биз

    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета

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    <p>В январе знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм стала мамой</p> <div></div> - Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета

    В январе знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм стала мамой

    Фото: instagram.com/ashleygraham

    Модель не смогла найти поблизости уборной

    Американская модель Эшли Грэм в своем Инстаграме с удовольствием делится своим родительским счастьем, рассказывая о милых материнских буднях.

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    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Самая известная модель plus-size поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета
    Фото: instagram.com/ashleygraham

    Несмотря на статус звезды Грэм недавно пришлось столкнуться с удивительными для, казалось бы, такой цивилизованной страны как Америка неприятностями. Будучи в супермаркете, ей понадобилось срочно поменять малышу подгузник, однако уборной поблизости не оказалось. Эшли ничего не оставалось делать, как заняться гигиеной сына прямо на полу магазина.

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    Модель была крайне возмущена тем, что для молодых матерей в торговом зале не созданы условия для ухода за детьми.

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