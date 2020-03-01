Джеджула рассказал, что его семья нуждается в помощи психотерапевта



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Его жена Юлия поделилась настоящими причинами их развода

Андрей Джеджула со своей женой Юлей за два года успел жениться, развестись и снова жениться.

Сейчас пара признается, что уже в следующем месяце пойдет к психотерапевту.

«Психолог нам уже не помогу, нужен психотрапевт» шутит Андрей.

Пара развелась, по словам Юлии, потому, что Андрей некоторое время себя очень плохо вел. А уже через 49 дней после развода они снова помирились.

Второй раз влюбленных расписали 31 декабря 2019. Андрей очень спешил, потому что не хотел жениться в високосный год.

Вторую свадьбу пара отпраздновала в ресторане в спортивных костюмах.