Джеджула рассказал, что его семья нуждается в помощи психотерапевта
Его жена Юлия поделилась настоящими причинами их развода
Андрей Джеджула со своей женой Юлей за два года успел жениться, развестись и снова жениться.
Сейчас пара признается, что уже в следующем месяце пойдет к психотерапевту.
«Психолог нам уже не помогу, нужен психотрапевт» шутит Андрей.
Пара развелась, по словам Юлии, потому, что Андрей некоторое время себя очень плохо вел. А уже через 49 дней после развода они снова помирились.
Второй раз влюбленных расписали 31 декабря 2019. Андрей очень спешил, потому что не хотел жениться в високосный год.
Вторую свадьбу пара отпраздновала в ресторане в спортивных костюмах.