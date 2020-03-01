Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»



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По словам Макса Барских, в детстве ему и матери доставалось от отца, который пил

По словам музыканта, родитель бил его и маму

Музыкант Макс Барских в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» вспомнил своего отца. Родитель звезды ушел из жизни в 2018 году. Незадолго до смерти отец снялся в клипе Макса Барского «Февраль». До этого они не общались 16 лет. Барских заметил, что чувствовал дискомфорт, когда они спустя много лет встретились с родителем.

По словам музыканта, в детстве ему и матери доставалось от отца, который пил. Как отметил певец, близкий человек не мог контролировать себя. Артист отметил, что не любит вспоминать детство. Он сам не понимает, как умудрился стать хорошим человеком.