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    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)

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    Французская модель Тилан Блондо - «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    Французская модель Тилан Блондо
    instagram.com/thylaneblondeauruss/

    Тилан с шести лет ведет успешную модельную карьеру

    Французская модель Тилан Блондо стала известна по всему миру, когда в шестилетнем возрасте получила титул самой красивой девочки. С тех пор у дочери футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри карьера в фешен-мире взлетела до небес. Сейчас 20-летняя девушка приняла участие в одном из показов Недели моды в Париже, где вышла на подиум в одном белье, пишет News.com.

    На модели был надет черный комплект с сетчатыми вставками, который подчеркивал ее загорелую кожу. А перья на трусиках и ботинках Тилан подпрыгивали в такт движениям, приковывая к себе взгляд. Добиваясь максимальной естественности образа, девушка позировала с натуральным макияжем и простой укладкой. От многих моделей "самую красивую девочку" отличало обилие маленьких татуировок, которыми были усыпаны ее руки.

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    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)
    instagram.com/thylaneblondeauruss/

    Поклонники Тилан пришли в восторг, стоило им увидеть фото с показа, которые она опубликовала в «Инстаграме» для 4,5 млн подписчиков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес подиум
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    «Самая красивая девочка в мире» совсем выросла, выйдя на подиум в белье (фото)