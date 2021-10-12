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    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера

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    Продюсер Юрий Никитин и певица Ольга Горбачева - Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Продюсер Юрий Никитин и певица Ольга Горбачева
    instagram.com/gorbachovaolga/

    Звезда рассказала о девушке, с которой крутил роман Никитин

    Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никтин вместе уже более 20 лет, однако отношения пары подвергались испытанию. И однажды они расстались из-за измены Никитина. Как рассказала Ольга «Звездному пути», тогда Юрий попытался встречаться с другой девушкой.

    «У него были одни отношения. Вероятно, если бы они были такими гармоничными, счастливыми, я бы радовалась за то, что моя дочь будет встречаться на выходных с этой девушкой. Но девушка была очень сложная и она как-то пыталась через общий круг меня задевать чем-то. Но я себе напоминала японскую мудрость — что надо сесть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага», — сказала Горбачева.

    Тот период артистка переживала крайне сложно. Это ощущалось даже в самочувствии звезды. Поговаривали, что Ольга даже имела суицидальные мысли.

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    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера
    instagram.com/gorbachovaolga/

    «В моем роду было много людей, которые именно так поступили. У меня были физические сбои, то есть нечто происходило с организмом. У меня была тошнота», — призналась Горбачева.

    Пауза в отношениях Никитина и Горбачевой длилась два года. Наконец, роман продюсера с другой завершился. Сейчас Горбачева говорит, что хорошо что Юре досталась «молоденькая глупенькая девочка», потому что он только в этих отношениях понял, что ему нужна именно Горбачева.

    После двух лет перерыва пара вновь начала встречаться, у них родилась вторая дочь Серафима. А в 2016-м влюбленные снова поженились.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера