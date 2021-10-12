Жена Юрия Никитина откровенно рассказала об изменах продюсера

Звезда рассказала о девушке, с которой крутил роман Никитин

Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никтин вместе уже более 20 лет, однако отношения пары подвергались испытанию. И однажды они расстались из-за измены Никитина. Как рассказала Ольга «Звездному пути», тогда Юрий попытался встречаться с другой девушкой.

«У него были одни отношения. Вероятно, если бы они были такими гармоничными, счастливыми, я бы радовалась за то, что моя дочь будет встречаться на выходных с этой девушкой. Но девушка была очень сложная и она как-то пыталась через общий круг меня задевать чем-то. Но я себе напоминала японскую мудрость — что надо сесть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага», — сказала Горбачева.

Тот период артистка переживала крайне сложно. Это ощущалось даже в самочувствии звезды. Поговаривали, что Ольга даже имела суицидальные мысли.

«В моем роду было много людей, которые именно так поступили. У меня были физические сбои, то есть нечто происходило с организмом. У меня была тошнота», — призналась Горбачева.

Пауза в отношениях Никитина и Горбачевой длилась два года. Наконец, роман продюсера с другой завершился. Сейчас Горбачева говорит, что хорошо что Юре досталась «молоденькая глупенькая девочка», потому что он только в этих отношениях понял, что ему нужна именно Горбачева.

После двух лет перерыва пара вновь начала встречаться, у них родилась вторая дочь Серафима. А в 2016-м влюбленные снова поженились.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.