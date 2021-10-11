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    Умер легендарный музыкант, основатель группы «Мертвий півень»

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    Мисько Барбара был одним из организаторов группы &laquo;Мертвий півень&raquo; Фото из открытых источников - Умер легендарный музыкант, основатель группы «Мертвий півень»

    Мисько Барбара был одним из организаторов группы «Мертвий півень»

    Фото из открытых источников

    Пока не сообщается, что стало причиной смерти 49-летнего музыканта

    Сегодня, 11 октября, на 50-м году жизни скоропостижно скончался известный львовский музыкант Мисько Барбара. Об этом пишет издание Тvoemisto со ссылкой на жену певца Светлану Олешко.

    Сейчас причина смерти неизвестна. Детали о прощании сообщат позже.

    Мисько Барбара был организатором группы «Мертвий півень», возникшей во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре «Арабески».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
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    Умер легендарный музыкант, основатель группы «Мертвий півень»