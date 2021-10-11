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    Продюсер Верки Сердючки рассказал о ярком знакомстве со звездой и заинтриговал новым проектом

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    Андрей Данилко в образе Верки Сердючки - Продюсер Верки Сердючки рассказал о ярком знакомстве со звездой и заинтриговал новым проектом
    Андрей Данилко в образе Верки Сердючки
    facebook.com/yuranikitin/

    Менеджер пожелал артисту долгих и ярких лет творческой жизни

    Известный украинский продюсер Юрий Никитин в своем Фейсбуке рассказал о знакомстве с Андреем Данилко и назвал Верку Сердючку гением современного шоу-бизнеса.

    По словам Юрия Никитина, Верка Сердючка – самая яркая суперзвезда постсоветского пространства.

    «30 лет назад, в 1991-м в Полтаве родился гений современного шоу-бизнеса, персонаж, который изменил мое представление о том, каким должен быть настоящий артист. И это - Verka Serduchka - самая яркая суперзвезда постсоветского пространства», – начал Юрий Никитин.

    Продюсер также отметил, что их «совместное плаванье» состоялось в 1996 году.

    «Хочу сказать об этом именно сейчас, несмотря на то, что сильно опережаю события. Наша встреча с Веркой случится только через 5 лет, в 1996, тогда мы и начнем наше глобальное «совместное плаванье» на просторах мирового шоу-бизнеса», – написал Юрий Никитин.

    Больше ярких историй о сотрудничестве с Андреем Данилко продюсер пообещал рассказать в рамках своего онлайн-интенсива «Суперзвезда 360».

    Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Продюсер Верки Сердючки рассказал о ярком знакомстве со звездой и заинтриговал новым проектом