Продюсер Верки Сердючки рассказал о ярком знакомстве со звездой и заинтриговал новым проектом

Менеджер пожелал артисту долгих и ярких лет творческой жизни

Известный украинский продюсер Юрий Никитин в своем Фейсбуке рассказал о знакомстве с Андреем Данилко и назвал Верку Сердючку гением современного шоу-бизнеса.

По словам Юрия Никитина, Верка Сердючка – самая яркая суперзвезда постсоветского пространства.

«30 лет назад, в 1991-м в Полтаве родился гений современного шоу-бизнеса, персонаж, который изменил мое представление о том, каким должен быть настоящий артист. И это - Verka Serduchka - самая яркая суперзвезда постсоветского пространства», – начал Юрий Никитин.

Продюсер также отметил, что их «совместное плаванье» состоялось в 1996 году.

«Хочу сказать об этом именно сейчас, несмотря на то, что сильно опережаю события. Наша встреча с Веркой случится только через 5 лет, в 1996, тогда мы и начнем наше глобальное «совместное плаванье» на просторах мирового шоу-бизнеса», – написал Юрий Никитин.

Больше ярких историй о сотрудничестве с Андреем Данилко продюсер пообещал рассказать в рамках своего онлайн-интенсива «Суперзвезда 360».

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