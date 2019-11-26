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    Шоу-биз

    На Эмили Ратаковски платье треснуло по швам: пикантное фото

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    <p>28-летняя Эмили Ратаковски продолжает делиться красивыми кадрами с Мальдивских островов</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - На Эмили Ратаковски платье треснуло по швам: пикантное фото

    28-летняя Эмили Ратаковски продолжает делиться красивыми кадрами с Мальдивских островов

    instagram.com/emrata/

    Сексуальная брюнетка знает, как привлечь к себе внимание

    Сумермодель Эмили Ратаковски на днях примерила атласное мини платье в бельевом стиле на тонких бретельках, «забыв» надеть бра. Инстадива приняла провокационную позу, не посчитавшись с теснотой своего наряда — и ее платье треснуло по швам.

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    На Эмили Ратаковски платье треснуло по швам: пикантное фото
    На Эмили Ратаковски платье треснуло по швам: пикантное фото
    На Эмили Ратаковски платье треснуло по швам: пикантное фото
    instagram.com/emrata/

    Эмили нисколько не смутило это обстоятельство и она сделала снимок, который больше миллиона лайков в первые несколько часов после публикации.

    Автором снимка явно выступил муж брюнетки, Себастьян Беар-МакКлард.

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