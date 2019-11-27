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    Шоу-биз

    Оправился после развода: Брэда Питта снова застали на свидании с молодой актрисой

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    <p>55-летнего Брэда Питта снова заметили в компании 30-летней Алии Шокат</p> <div></div> - Оправился после развода: Брэда Питта снова застали на свидании с молодой актрисой

    55-летнего Брэда Питта снова заметили в компании 30-летней Алии Шокат

    Личная жизнь звезды Голливуда начинает налаживаться.

    Экс-супруг Анджелины Джоли Брэд Питт пришел в себя после скандального разрыва. Вместе с новой избранницей он появился на премьере оперы Канье Уэста «Навуходоносор».

    Рэпер решил, что его произведение должно быть показано только однажды, поэтому многие поспешили увидеть творение мужа Ким Кардашьян.

    Брэд постарался остаться максимально незамеченным, но это ему не удалось. Свитер, джинсы и шляпа – даже в таком casual-образе голливудского красавчика трудно с кем-либо перепутать.

    Алия поддержала Питта и дополнила шляпой лакированный плащ. Судя по видео, которое сняли зрители оперы, пару явно связывают более чем дружеские отношения.

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
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