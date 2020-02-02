Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери



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22-летняя Кайли Дженнер на этих выходных принимает поздравления с днем рождения дочери Фото: instagram.com/kyliejenner

В первый день февраля малышке исполнилось два года

В честь этого события звездная мама впервые показала поклонникам несколько интересных снимков Сторми. Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала и самое первое фото дочери, на котором запечатлена только ее ручка. «С днем рождения, моя Сторми. Твое появление навсегда изменило мою жизнь. Мы были предназначены друг для друга», - с нежностью написала Кайли в Instagram. Трогательные кадры с малышкой умилили поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 1 Фев 2020 в 3:56 PST

К поздравлениям присоединилась и Ким Кардашьян. Она поделилась совместным фото Сторми и своей младшей дочери Чикаго, которая старше двоюродной сестры всего на 2 недели.

К дню рождения дочери Кайли устроила шумную вечеринку, которая прошла в атмосфере веселой ярмарки. Масса воздушных шаров, сладких угощений и аттракционов - такой праздник Сторми точно запомнится надолго.