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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер на этих выходных принимает поздравления с днем рождения дочери</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери

    22-летняя Кайли Дженнер на этих выходных принимает поздравления с днем рождения дочери

    Фото: instagram.com/kyliejenner

    В первый день февраля малышке исполнилось два года

    В честь этого события звездная мама впервые показала поклонникам несколько интересных снимков Сторми. Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала и самое первое фото дочери, на котором запечатлена только ее ручка. «С днем рождения, моя Сторми. Твое появление навсегда изменило мою жизнь. Мы были предназначены друг для друга», - с нежностью написала Кайли в Instagram. Трогательные кадры с малышкой умилили поклонников.

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    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

    К поздравлениям присоединилась и Ким Кардашьян. Она поделилась совместным фото Сторми и своей младшей дочери Чикаго, которая старше двоюродной сестры всего на 2 недели.

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    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Самая молодая миллиардерша отпраздновала двухлетие дочери
    Фото: instagram.com/kyliejenner

    К дню рождения дочери Кайли устроила шумную вечеринку, которая прошла в атмосфере веселой ярмарки. Масса воздушных шаров, сладких угощений и аттракционов - такой праздник Сторми точно запомнится надолго.

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    дети звезд Кардашьян праздник селфи
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