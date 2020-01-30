Влад Яма с радостью исполнил мечту любимой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/vladyama_official

Поклонники восхищаются эффектным жестом Влада

На днях Влад исполнил мечту любимой, которая давно мечтала прокатиться на красном Ferrari. Фотодоказательством он поделился на своей страничке в Instagram - танцовщик сделал селфи в салоне роскошного автомобиля.

При этом Лилиана одета в эффектное красне мини-платье и посылает на камеру поцелуй.

«Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!..» - прокомментировал яркий кадр Яма.

instagram.com/vladyama_official

Супруга хореографа также выложила это фото и поделилась своими впечатлениями.

«Сбылась еще одна мечта. Страшно хотела прокатиться в красном платье на красном Ferrari. Платье, кстати, тоже нашла пару дней назад здесь же, в Маями (еще не догадываясь о Феррари) И по секрету Вам скажу: три года назад сохранила в телефоне фотографию девушки в красном платье на такой машине. Захотелось повторить. И вуаля...Так что мечтайте, мечты сбываются...Поэтому сохраняйте себе в закладках - и желание обязательно сбудется», - рассказала девушка.

Позже она поделилась в сториз, что они с мужем и сыночком отправились в круиз по Багамским островам, так что поклонники с нетерпением ждут новые красочные фото.