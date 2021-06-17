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    Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Читатели издания принялись шутить насчет внешнего вида предпринимательницы

    Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер показала процесс подготовки к мероприятию Parsons Benefit в Нью-Йорке и была высмеяна в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

    23-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в винтажном облегающем платье бренда Jean Paul Gaultier изумрудного цвета длины миди, которое оформлено декольте на молнии. Ее образ дополнили полупрозрачные перчатки в тон наряду и туфли-лодочки на каблуках. Звезду сопровождали ее возлюбленный, рэпер Трэвис Скотт, а также трехлетняя дочь Сторми.

    В своих Instagram-сторис Дженнер показала видео, на котором ассистентка зашивает на ней наряд в области груди, чтобы он пришелся точно по размеру.

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    Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Читатели издания принялись шутить насчет внешнего вида предпринимательницы в комментариях. «Надеюсь, тебе не захочется в туалет! Если бы меня вшивали в платье, я бы этим обеспокоилась», «Почему она не купила платье нужного размера?», «Кажется, ей зашили не только платье, но и рот. Улыбка выглядит натянутой», «Купите платье своего размера, и вам не нужно будет его дошивать», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    Самая молодая миллиардерша показала, как ее «вшили» в облегающий наряд (фото)