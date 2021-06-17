Украинская телеведущая призналась, что едва не потеряла ребенка

«Я не чувствовала живота», - призналась телезвезда

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая в марте впервые стала мамой, рассказала о своих тяжелых родах.

В программе «Олицкая» знаменитость поделилась, что едва не потеряла ребенка. По словам Фроловой, она несколько переносила малыша — у нее была 41 неделя беременности. Однако до этого момента Василиса всегда чувствовала движения малыша, как вдруг перестала.

«Мой случай подтверждает, что правильные специалисты могут сохранить здоровье и жизнь ребенка. Там речь шла о минутах, даже не на часы. Потому что у меня по КТГ была линия на нижней границе совсем. Как мне потом сказали, он не подавал артериальных и дыхательных признаков. Там было двойное обвитие и гипоксия», — призналась ведущая.

Фролова рассказала, что очень хотела рожать естественным путем, без эпидуральной анестезии, однако учитывая тяжелую ситуацию, врач решил иначе.

«Я все ждала схватки, потому что очень хотела естественно рожать. За вечер до этого он двигался очень активно, а потом он замолчал. Я поехала делать КТГ и по выражению лица врачей я поняла, что что-то не то. Врач сказал: "Немедленно езжай в роддом". Меня мама везет, я плачу, я не чувствую живота, вот в чем ужас. И врач мне говорит: "Василисочка, рожать будем сегодня, будем делать кесарево сечение". Делали местный наркоз. Я находилась на грани жизни и смерти. Мне было настолько хреново», — вспомнила Фролова.

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