Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам Ирины Отиевой, 10 лет назад она была в депрессии Фото: instagram.com/irinaotieva/

Песня из кинофильма «Вам и не снилось» сделала певицу знаменитой, но потом артистка внезапно пропала.

Первое за много лет и сразу скандальное интервью 61-летней российской певицы Ирины Отиевой, которую считали королевой джаза, сравнивали с Аллой Пугачевой и Ларисой Долиной, вышло в программе Андрея Малахова на пропагандистском канале Россия-1.

Российские СМИ пишут, что Отиева перестала появляться на публике и выступать, а коллеги утверждают, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю, а другие говорят, что она отвернулась от всех, и опасаются, что певица больна и ей требуется помощь врачей.

«Это страшно, когда ты всю жизнь работал, и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Никто вообще ни разу не позвонил. От меня отвернулись все», – это цитата из интервью Отиевой.

Вскоре, после выхода программы Отиваева написала у себя в Инстаграме, что авторы программы добыли эту информацию нечестным путем:

«Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру».

При этом она отметила, что все слова в программе действительно принадлежат ей:

«10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди извинились!», - призналась певица.