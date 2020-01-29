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    Шоу-биз

    Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью

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    По словам Ирины Отиевой, 10 лет назад она была в депрессии - Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью
    По словам Ирины Отиевой, 10 лет назад она была в депрессии
    Фото: instagram.com/irinaotieva/

    Песня из кинофильма «Вам и не снилось» сделала певицу знаменитой, но потом артистка внезапно пропала.

    Первое за много лет и сразу скандальное интервью 61-летней российской певицы Ирины Отиевой, которую считали королевой джаза, сравнивали с Аллой Пугачевой и Ларисой Долиной, вышло в программе Андрея Малахова на пропагандистском канале Россия-1.

    Российские СМИ пишут, что Отиева перестала появляться на публике и выступать, а коллеги утверждают, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю, а другие говорят, что она отвернулась от всех, и опасаются, что певица больна и ей требуется помощь врачей.

    «Это страшно, когда ты всю жизнь работал, и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Никто вообще ни разу не позвонил. От меня отвернулись все», – это цитата из интервью Отиевой.

    Вскоре, после выхода программы Отиваева написала у себя в Инстаграме, что авторы программы добыли эту информацию нечестным путем:

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    Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью
    Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью
    Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью
    Советская «королева» джаза Отиева дала скандальное интервью
    Фото: instagram.com/irinaotieva/

    «Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру».

    При этом она отметила, что все слова в программе действительно принадлежат ей:

    «10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди извинились!», - призналась певица.

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